Passeggiata marina

Durante una semplice passeggiata lungo la costa di Santa Caterina, un residente ha immortalato un momento che ha catturato l'attenzione di molti. La foto, scattata a Torre dell'Alto, mostra un panorama che suscita interesse tra chi conosce bene questa zona. Il lettore ha condiviso lo scatto, arricchendo così la memoria di un luogo noto a chi frequenta il litorale.

SANTA CATERINA (Nardò) - Lo scatto durante una passeggiata a Torre dell'Alto di Santa Caterina. Ce lo invia il nostro lettore Francesco Leone, di Guagnano. Lo scatto di un lettore. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Milano, riqualificazione dei Boschetti e della passeggiata pubblica di via MarinaUn progetto ambizioso e importante che restituirà alla città uno dei luoghi più significativi e storici del paesaggio urbano.

Boschetto dei tigli in via Marina. Torna la storica passeggiata dopo la tempesta del 2023di Marianna Vazzana MILANO Lo sguardo già abbraccia il lungo corridoio en plein air tra via Senato e l’Obelisco del Bottonuto.

PASSEGGIATA A MARINA DI CECINA

Temi più discussi: Passeggiata del molo a Marina di Carrara: è allarme. Sotto la duna c’è una caverna; Nuovi cedimenti alla nuova passeggiata del porto di Carrara. La denuncia di ‘Patto per il Nord’; Milano | Porta Venezia – Rinnovo di Via Marina, presentato lo studio per la riqualificazione dei boschetti e della passeggiata pubblica; Passeggiata e parterre verde, presentato a Palazzo Marino il progetto per riqualificare via Marina.

Una passeggiata sotto i tigli, la svolta verde per via MarinaParte domani il progetto di riqualificazione accanto ai Giardini Montanelli. L’Aci protesta per la perdita di 50 posti auto ... milano.repubblica.it

VERDE. VERSO UNA NUOVA VIA MARINA, PRESENTATO LO STUDIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI BOSCHETTI E DELLA PASSEGGIATA PUBBLICA(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2026 – È stato presentato lo studio di riqualificazione dell’ambito di via Marina, un progetto ambizioso e importante che restituirà alla città la passeggiata ... mi-lorenteggio.com

Che ve ne pare 25 Febbraio live da Marina Serra e Tricase Porto. Passeggiata terapeutica al mio mare - facebook.com facebook

Passeggiata del molo a Marina di Carrara, sotto la duna c’è una “caverna” x.com