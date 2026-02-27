Parole e immagini come ricordi evanescenti tra passato e futuro

Versi «Altare del tempo», il nuovo libro della poetessa Gisella Genna, per puntoacapo. Versi «Altare del tempo», il nuovo libro della poetessa Gisella Genna, per puntoacapo. Altare del tempo è il titolo del nuovo libro della poetessa milanese Gisella Genna (puntoacapo, pp. 72, euro 14), a tre anni dal precedente, Rarefazione, che a sua volta seguiva di tre anni il primo, Quarta stella. È dunque una poetessa di pochi libri, Genna: a distanza precisa e ritmica l’uno dall’altro, né troppo lunga né troppo breve. Come un respiro regolare, quieto; come il tempo di chi rispetta il proprio tempo interiore avendone coscienza e senza smania. Del resto... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

