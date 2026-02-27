Parma l' imbarazzante legame con Pd e M5s del killer delle tre suorine

A Parma, si parla di un uomo coinvolto in un caso che ha suscitato scalpore, legato a tre suorine. Il soggetto in questione ha avuto rapporti con il Pd e il M5s, e le sue connessioni sono state oggetto di attenzione pubblica. Priamo Bocchi, consigliere di Fratelli d’Italia, ha più volte chiesto chiarimenti al Comune sulla natura di quei rapporti con il Burundi, paese di origine del sospetto.

Vatti a fidare del Burundi. Aveva sempre avuto ragione Priamo Bocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Emilia Romagna, a tempestare di interrogazioni il Comune di Parma sui suoi rapporti solidali e preferenziali con lo Stato africano. Nella città ducale, Gauillame Harushimana, la mente della strage delle suore italiane nel cuore del continente nero, aveva trovato rifugio, lavoro e tanti onori. Era cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nel giugno 2014 fu ricevuto in pompa magna in municipio dall’allora sindaco grillino, Federico Pizzarotti, e dai suoi assessori. Era attivo nel lancio di un programma di cooperazione internazionale tra il suo Paese e la città volto a finanziare lo sviluppo agricolo in Burundi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Parma, l'imbarazzante legame con Pd e M5s del killer delle tre suorine Giorgia Meloni alla Camera, scontro frontale con Pd e M5S sull’Ue. Conte: «Crosetto è il primo lobbista delle armi» – La direttaLa premier Giorgia Meloni torna oggi nell’Aula della Camera dei deputati a quasi due mesi dal suo ultimo intervento (il 22 ottobre) per le... Leggi anche: Conte:con il Pd solo con battaglie M5s