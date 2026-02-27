Parma eccelle in classifica | 15° al mondo tra gli ospedali top

Parma si distingue nel settore sanitario, raggiungendo il 15° posto tra gli ospedali più riconosciuti a livello mondiale. La posizione nella classifica internazionale mostra il livello di qualità e competenza dell’ospedale locale, che si conferma tra i migliori in Italia e nel mondo. La classifica si basa su vari parametri, tra cui la qualità delle cure e le infrastrutture.

Parma si afferma tra le eccellenze sanitarie: 15° posto nella classifica mondiale. L'Ospedale di Parma si posiziona al 15° posto nella prestigiosa classifica internazionale Newsweek Best Hospitals 2026, confermandosi tra le eccellenze sanitarie italiane. Questo riconoscimento, che arriva dopo un'attenta valutazione delle strutture sanitarie a livello globale, sottolinea la qualità delle cure e la professionalità del personale medico e paramedico. La classifica, che vede la presenza di tredici ospedali dell'Emilia-Romagna, testimonia il livello elevato del sistema sanitario regionale. L'assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, ha sottolineato come questo risultato sia un autorevole attestato per il sistema sanitario pubblico, nonostante le difficoltà legate al sottofinanziamento.