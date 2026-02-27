Parma-Cagliari venerdì 27 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Tardini

Venerdì sera alle 20:45 si gioca al Tardini la partita tra Parma e Cagliari, che apre la 27esima giornata di Serie A. Sono state ufficializzate le formazioni di entrambe le squadre e sono disponibili le quote per le scommesse. La sfida si preannuncia con poche occasioni da gol, e i pronostici indicano una partita equilibrata.

La sfida del Tardini fra Parma e Cagliari si disputa venerdì sera e apre il programma della 27esima giornata in Serie A. Si trovano di fronte due formazioni che stanno facendo tutto sommato bene, ma che devo continuare su questa strada per assicurarsi la salvezza. I ducali sono addirittura reduci da tre vittorie consecutive, con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Parma-Cagliari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Tardini” Parma-Cagliari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Tardini”La sfida del Tardini fra Parma e Cagliari si disputa venerdì sera e apre il programma della 27esima giornata in Serie A. Parma-Cagliari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida del Tardini fra Parma e Cagliari si disputa venerdì sera e apre il programma della 27esima giornata in Serie A. La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Parma-Cagliari, i convocati di mister Pisacane; Parma-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A; Modifiche temporanee alla viabilità in occasione di Parma-Cagliari; Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla. Parma Cagliari, oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvLa Serie A torna oggi, venerdì 27 febbraio 2026, con l'anticipo della 27ª giornata Parma Cagliari. Dopo la tre giorni europea, che ha visto Atalanta, Bologna ... lapresse.it Parma-Cagliari: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Parma-Cagliari di venerdì 27 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net YouTG.net. . Violenza sessuale in un discobar di sassari: deejay arrestato Confartigianato Sardegna su demografia artigiana: Sardegna al terzo posto in Italia per crescita del settore Il Cagliari in trasferta a parma a caccia di punti: calcio d’inizio alle 20,45 - facebook.com facebook Nell'anticipo della 27a giornata di #SerieA, il Parma riceve il #Cagliari al Tardini. Se i ducali vogliono difendere la propria posizione sicura in classifica, i sardi premono per allontanare la pressione della zona retrocessione. Come si chiude il match x.com