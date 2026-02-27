Parma-Cagliari venerdì 27 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Pochi gol al Tardini

Venerdì sera si gioca al Tardini la partita tra Parma e Cagliari, un incontro che apre la 27ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo con obiettivi diversi e si preparano a sfidarsi in un match che promette battaglia e pochi gol. Le formazioni sono ancora da definire, mentre tutti gli occhi sono puntati su questa sfida.

La sfida del Tardini fra Parma e Cagliari si disputa venerdì sera e apre il programma della 27esima giornata in Serie A. Si trovano di fronte due formazioni che stanno facendo tutto sommato bene, ma che devo continuare su questa strada per assicurarsi la salvezza. I ducali sono addirittura reduci da tre vittorie consecutive. Parma-Cagliari apre la 27ª giornata di Serie A venerdì 27 febbraio alle 20.45. I ducali reduci dal successo col Milan, Cuesta: «Dare continuità». Cagliari in emergenza, Pisacane: «Non è match point». Durante "Il Cagliari in diretta", si è analizzata la sfida Parma-Cagliari con l'intervento dell'ospite Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari. Parma-Cagliari, Cuesta: «Il nostro obiettivo è fare punti»