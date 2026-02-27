Parma-Cagliari 0-0 | Pellegrino a colpo sicuro miracolo di Caprile

Nel match tra Parma e Cagliari, terminato 0-0, Pellegrino ha avuto un’occasione chiave ma Caprile ha compiuto un intervento decisivo. Carlos Cuesta ha confermato la formazione che ha battuto il Milan, cercando di mantenere la stessa strategia anche contro il Cagliari. La partita si è svolta allo stadio del Parma e si è conclusa senza reti segnate.

Squadra che vince non si cambia. Sembra ancora valere il detto antico per Carlos Cuesta, l'allenatore del Parma che, battuto il Milan a San Siro, vuole ripetersi in casa contro il Cagliari. Lo spagnolo pensa di fare affidamento alla stessa formazione che ha superato i rossoneri domenica sera.