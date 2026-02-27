Parliamo d' arte | voci e prospettive in Pinacoteca

La Pinacoteca Nazionale di Bologna inaugura la stagione primaverile del 2026 con il ciclo di conferenze intitolato

La stagione primaverile 2026 alla Pinacoteca Nazionale di Bologna si apre con il nuovo ciclo di conferenze Parliamo d’arte che vedrà come protagonisti gli studiosi dell’Università di Bologna e di Palazzo Bentivoglio, della Bocconi di Milano, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dell’Università. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Un museo a San Vittore. Pinacoteca e Artàmica portano l’arte in carcereFiorisce l’arte nel carcere di San Vittore grazie al progetto “Inclusione“ con la partecipazione della Pinacoteca di Brera e l’associazione Artàmica...

Leggi anche: I luoghi dell’arte - la Pinacoteca metropolitana di Bari

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Discussioni sull' argomento Le voci dell'arte 21.02.2026 - Podcast - Radio Vaticana; Le fiamme al teatro Sannazaro: allegoria di una città che brucia; L’avvocato Malinconico debutta a teatro, Massimiliano Gallo: Non partecipa alla gara della vita, ci insegna che fallire è normale; Perché Male Necessario di Fedez e Masini a Sanremo sta piacendo tanto e rischia di vincere il Festival.

Laveno Mombello E Dintorni. . LAVENO MOMBELLO - 26.02.2026 - RICORDI - Dalla Biblioteca di Laveno Mombello - " Oggi parliamo di Arte ed in particolare di Art Nouveau con il nostro amico Ivo Tomasi scenografo di Laveno Mombello che ci condurrà in un - facebook.com facebook

Aperitivo Parliamo d’arte. DonneDada Le donne pioniere dimenticate del movimento dadaista ift.tt/kqMVcZ1 x.com