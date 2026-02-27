paris hilton racconta la sua vita con l adhd che ora vede come un super potere

A 45 anni, Paris Hilton ha condiviso con US Weekly la sua esperienza personale con l'ADHD, descrivendolo come un aspetto che ha imparato a conoscere e apprezzare nel tempo. La socialite e ereditiera americana ha spiegato come abbia accettato il suo disturbo da deficit di attenzione e iperattività, arrivando a considerarlo anche come un potenziale punto di forza.

A 45 anni, Paris Hilton ha imparato a conoscersi e amarsi. La socialite ed ereditiera americana si è di recente aperta con il magazine US Weekly, raccontando come, nel tempo, sia riuscita ad accettare e accogliere il suo disturbo da deficit di attenzioneiperattività (ADHD). Alla rivista settimanale, Paris Hilton ha spiegato: «Oggi so moltissimo del mio ADHD, ma quando ero più piccola nessuno ne parlava, soprattutto quando si trattava di bambine.

