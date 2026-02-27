Paris Basketball supera il Panathinaikos all' OAKA Hayes- non basta

Il Paris Basketball conquista una vittoria contro il Panathinaikos nell'ambiente intenso dell'OAKA, anche se Hayes non riesce a segnare il tiro decisivo. Dopo aver tentato un tiro da tre punti, Hayes-Davis subisce un fallo che cambia l’andamento della partita. Il coach avversario manifesta chiaramente il suo disappunto, evidenziando le tensioni che hanno caratterizzato l’incontro. La partita si conclude con emozioni forti e molte situazioni di tensione.

Nigel Hayes-Davis maçi kazandirmak için üçlügü atti olmadi ardindan faul yapti. Sonrasinda koç Ergin Ataman çok sinirlendi ve maçtan hakemler tarafindan ihraç edildi. Sonrasinda Panathinaikos taraftarlari "EuroLeague Mafia" tezahürati yapti. La partita parte con una marcatura netta dei padroni di casa, che prendono un margine significativo a poco meno di quattro minuti dalla sirena grazie a una tripla decisiva di Morgan. Lo svantaggio si amplia inizialmente, ma Paris non cede: hayes-davis entra in ritmo e realizza una serie di punti che rianima la sua squadra, riducendo lo scarto e impostando una rimonta concreta.

