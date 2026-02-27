Paralisi dopo Pfizer | ottiene indennizzo a vita
Un uomo di 58 anni proveniente dalla Sicilia ha ricevuto un indennizzo a vita dopo aver subito una paralisi a seguito di una vaccinazione Pfizer. Il Ministero della Salute è stato condannato a pagare un assegno bimestrale di 1.600 euro. La decisione riguarda il risarcimento per le conseguenze del vaccino.
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, Pietro Mastrorilli, ha condannato il ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo a un cinquantottenne con il braccio paralizzato dopo due dosi di vaccino Pfizer. «La domanda va accolta sulla scorta della verosimile probabilità, quanto meno di un nesso concausale e per l’effetto», si legge nella sentenza del 15 gennaio scorso. Qualche giudice per fortuna ci prova, a rompere il muro di gomma che rende quasi impossibile il ristoro al cittadino, stabilito per legge a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale, a seguito di lesioni o infermità provocate da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate. 🔗 Leggi su Laverita.info
