Paradosso nella Pa | il sistema che richiede efficienza rischia di incentivare l’inerzia

Nell’amministrazione pubblica si verificano situazioni paradossali: il sistema, progettato per garantire efficienza, a volte favorisce l’inerzia e la lentezza nelle decisioni. La gestione quotidiana delle strutture pubbliche si scontra con procedure complesse e vincoli burocratici che rallentano i processi, creando un contrasto tra obiettivi di efficacia e pratiche operative effettive.

La dirigenza pubblica costituisce l'asse portante dell'amministrazione repubblicana. Nell'assetto delineato dal decreto legislativo 1652001, essa è chiamata ad assicurare la gestione in posizione di autonomia rispetto all'indirizzo politico, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento. È su questo equilibrio che si misura la qualità delle istituzioni e la loro capacità di perseguire efficacemente l'interesse generale. La responsabilità dirigenziale non si esaurisce nella mera osservanza formale delle norme. Essa implica la capacità di tradurre gli obiettivi politici in atti amministrativi coerenti e sostenibili, di organizzare risorse umane e finanziarie in modo efficiente e di assumere decisioni consapevoli delle loro conseguenze.

