Papa Leone, l’attesa della parrocchia romana al Quarticciolo. Parla il parroco

Domenica prossima, Papa Leone visiterà la parrocchia del Quarticciolo, nel settore est di Roma, segnando la sua terza presenza in questa chiesa. Il parroco locale ha annunciato l’evento, che attirerà la partecipazione di molti fedeli e rappresentanti della comunità. La visita si svolgerà con incontri e momenti di preghiera, senza altre iniziative ufficiali previste.

Domenica prossima la terza visita di Papa Leone in una parrocchia di Roma, questa volta nel settore est. Si tratta della chiesa dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo, borgata segnata dalle sfide delle periferie metropolitane. Servizio di Rita Salerno

Leone XIV, il terzo Papa a visitare il QuarticcioloDomenica 1° marzo la visita pastorale alla parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. Il parroco padre Canali: «Abbiamo vissuto momenti difficilissimi ma nessuno ha mai mollato. Il pont ... romasette.it

