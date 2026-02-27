Paolo Fresu in Kind of Miles all' Auditorium Parco della Musica

Paolo Fresu, rinomato trombettista e musicista europeo, sarà il protagonista di “Kind of Miles” all’Auditorium Parco della Musica. La serata rientra nel suo ruolo di Artista Residente della Fondazione Musica per Roma. L’evento si svolgerà presso il celebre spazio romano, noto per ospitare artisti di livello internazionale e per la sua acustica di pregio.

Paolo Fresu, tra i musicisti europei più autorevoli e riconosciuti sulla scena internazionale, è il nuovo Artista Residente della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.Fresu inaugurerà la sua residenza con lo spettacolo "Kind of Miles£ (2728 febbraio e 1. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Paolo Fresu omaggia Miles Davis con lo spettacolo-concerto "Kind of Miles" al Teatro ChiesaPaolo Fresu porta in scena un concerto che è anche un’opera musicale e teatrale, ma soprattutto un tributo ad uno dei giganti del jazz del Novecento,...

La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of MilesKind of Miles è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l’universo creativo e visionario di Miles...

Time in Jazz annuncia Kind of Miles a BerchiddaAnche quest’anno a Berchidda Miles Davis non poteva mancare. Appuntamento l’11 agosto in Piazza del Popolo con Kind of Miles, l’opera teatrale e musicale ideata, scritta e interpretata da Paolo Fres ... unionesarda.it

Musica: Fresu omaggia Miles Davis, Jethro Tull in concertoLo spettacolo Kind of Miles, ideato e interpretato da Paolo Fresu, è una produzione del Teatro Stabile di Bolzano che celebra il genio di Miles Davis attraverso un'inedita fusione di musica, narrazi ... it.blastingnews.com

