Il segretario dell’Ugl ha accusato Landini di aver lasciato i fattorini senza tutele, mentre ha sottolineato che molti rider preferiscono mantenere la propria autonomia. Ha inoltre evidenziato che con il contratto proposto dall’Ugl i lavoratori beneficiano di maggiore formazione, assicurazione infortuni, premi e dotazioni fornite dall’azienda. La discussione si sviluppa attorno alle differenze tra le varie forme di contratto e alle condizioni di lavoro dei rider.

I rider che portano il cibo a casa vogliono essere trattati come lavoratori autonomi e ora Ugl chiede che il contratto voluto dal sindacato guidato da Paolo Capone venga rinnovato passando la paga oraria da 10 a 15 euro l’ora. Ma non tutti sono d’accordo e in passato gli scontri non sono mancati. La Verità ne ha parlato proprio con il numero uno dell’Ugl. Capone, quando vi siete interessati per la prima volta al tema dei rider e perché? «All’inizio ero convinto che la soluzione dovesse essere l’inquadramento pieno nel lavoro subordinato. Al primo tavolo istituzionale aperto quando c’era ancora il ministro Luigi Di Maio, si ragionava proprio in questi termini: “sconfiggere il precariato” e quindi contratto da dipendenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - ?Paolo Capone: «Landini ha lasciato i fattorini senza tutele»

Paolo Capone (Leader UGL): “Necessarie scelte condivise e partecipazione, per rafforzare tutele dei lavoratori”“Il tema dei salari richiede scelte condivise, da costruire all'interno di un quadro istituzionale solido, basato sul ruolo cardine della...

Contrattazione. Paolo Capone, Leader UGL: “Necessarie scelte condivise e partecipazione, per rafforzare tutele dei lavoratori”“Il tema dei salari richiede scelte condivise, da costruire all’interno di un quadro istituzionale solido, basato sul ruolo cardine della...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Sciopero Cgil, Paolo Capone (Ugl): Landini radicalizza, serve il confrontoRoma, 9 novembre 2025 – Paolo Capone, segretario della Ugl, lei ha definito controproducente lo sciopero generale indetto dalla Cgil, conferma? In questo momento sarebbe più importante dare un ... quotidiano.net

Sciopero, Paolo Capone, Leader UGL: Gli scioperi di questi mesi sono stati spesso di natura politica e non collegati a reali disagi dei lavoratoriIl tema degli scioperi è complesso e va affrontato distinguendo nel merito le diverse situazioni. Fermo restando il diritto allo sciopero garantito dall’articolo 40 della Costituzione. Una cosa sono ... meridiananotizie.it