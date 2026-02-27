Paolini come un rullo compressore | lascia solo due game a Hon! Gli highlights

Jasmine Paolini ha dominato l’incontro contro Hon, vincendo con un punteggio che le ha lasciato solo due game. Dopo un avvio di stagione complicato, la tennista italiana ha ottenuto una vittoria significativa al Wta 500 di Merida, segnando un passo importante nel suo cammino. Gli highlights dell’incontro mostrano un match caratterizzato da una prestazione decisa e senza esitazioni.

Dopo un avvio di stagione con il freno a mano tirato, Jasmine Paolini ritrova una vittoria importante per rimettere fiducia nella racchetta al Wta 500 di Merida. Con il trionfo per 6-0 6-2 sull'Australiana Hon, l'italiana passa ai quarti, dove sfiderà Boulter.