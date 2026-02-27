Pallet pellicola e cinghie | Bruxelles fa marcia indietro sul 100% di riuso

Bruxelles ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla proposta di regolamento che prevedeva l’obbligo del riuso totale di pallet, pellicola e cinghie. La normativa, inizialmente annunciata come obbligatoria, si concentra ora su un approccio meno stringente. La discussione riguarda principalmente le modalità di utilizzo e riciclo di questi materiali, coinvolgendo diversi attori del settore.

(Adnkronos) - Un regolamento europeo che parla di pellicola e cinghie può sembrare materia da addetti ai lavori. In realtà riguarda ogni prodotto che attraversa un confine regionale, ogni bancale che entra in un supermercato, ogni spedizione che parte da un distretto industriale. Perché prima di arrivare sugli scaffali, quasi tutto viaggia su un pallet. È su quel livello – il trasporto interno tra stabilimenti, i flussi nazionali, la logistica quotidiana – che il regolamento Ue 202540 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) aveva previsto un passaggio radicale: 100% di riutilizzo per gli imballaggi di trasporto, compresi i formati flessibili usati per stabilizzare i carichi.