Pallet pellicola e cinghie | Bruxelles fa marcia indietro sul 100% di riuso

Bruxelles ha deciso di fare marcia indietro sulla norma che richiedeva il riutilizzo al 100% di pallet, pellicola e cinghie. Il provvedimento riguardava specificamente l'uso di questi materiali e la loro gestione nel settore logistico. La decisione è stata annunciata da fonti ufficiali e riguarda direttamente le aziende coinvolte in questi processi.

(Adnkronos) - Un regolamento europeo che parla di pellicola e cinghie può sembrare materia da addetti ai lavori. In realtà riguarda ogni prodotto che attraversa un confine regionale, ogni bancale che entra in un supermercato, ogni spedizione che parte da un distretto industriale. Perché prima di arrivare sugli scaffali, quasi tutto viaggia su un pallet. È su quel livello – il trasporto interno tra stabilimenti, i flussi nazionali, la logistica quotidiana – che il regolamento Ue 202540 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) aveva previsto un passaggio radicale: 100% di riutilizzo per gli imballaggi di trasporto, compresi i formati flessibili usati per stabilizzare i carichi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pallet, pellicola e cinghie: Bruxelles fa marcia indietro sul 100% di riuso Leggi anche: Auto, Bruxelles fa marcia indietro. Niente stop ai motori termici nel 2035