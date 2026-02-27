Pallanuoto Trieste-Posillipo Porzio | Partita difficile e importante

Domani si gioca la partita tra Pallanuoto Trieste e Posillipo, valevole per la quarta giornata di girone di ritorno. La squadra napoletana, chiamata a una sfida difficile e importante, affronta l’incontro con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La partita si svolge in un contesto di continui impegni per entrambe le formazioni, che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua il tour de Force della Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che affronta domani, nella gara valevole per la quarta giornata di girone di ritorno, la Pallanuoto Trieste. La partita si disputerà alla Piscina Bianchi di Trieste, con inizio fissato alle ore 15,30. La formazione di Pino Porzio, dopo la qualificazione in Coppa e la vittoria nel derby con Salerno, è attesa dallo scontro diretto che mette di fronte la quarta e la quinta della classifica. Trieste, infatti, segue la Ranieri Impiantistica con 24 punti, 8 in meno dei rossoverdi, in coabitazione con il Quinto ed è reduce dal successo in trasferta con la Canottieri nell’ultima giornata, tornando alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive con De Akker Bologna e Pro Recco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

