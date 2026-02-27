Pallamano Trieste vola in semifinale di Coppa Italia | domato il Bozen 30-22

La Pallamano Trieste 1970 ha conquistato la semifinale di Coppa Italia battendo il Bozen 30-22 ai quarti di finale a Riccione. Questa vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo sotto la guida di Boris Lisica, che ha portato i biancorossi a superare i quarti di finale e accedere alla fase successiva della competizione.

Seconda vittoria per la Pallamano Trieste 1970 dall'arrivo di Boris Lisica: ai quarti di Final Eight in programma a Riccione i biancorossi trionfano sul Bozen per 30-22. Domani sera, sempre sul terreno di gioco della "Play Hall", si disputerà la semifinale con il Pressano.