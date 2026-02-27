È stata annunciata la composizione della nuova corte ducale del Palio di Copparo, con il presidente scelto tra i membri eletti. L’evento segna l’avvio di una fase diversa per la manifestazione, che a giugno riporterà le tradizioni nel cuore della città. La decisione riguarda le figure che rappresenteranno il palio durante le prossime celebrazioni.

È iniziato un nuovo corso per il Palio di Copparo che, a giugno, tornerà ad animare il centro storico cittadino. Nella serata di mercoledì 25 febbraio, Villa Zardi ha ospitato l’assemblea straordinaria dei rappresentanti dei quattro rioni copparesi (Crusar, Dezima, Furnas e Mota), chiamata ad eleggere il nuovo direttivo alla presenza degli enti patrocinatori Pro Loco Copparo, Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e Comune di Copparo, intervenuto con il vice sindaco Bruna Cirelli e l’assessore all’Associazionismo e manifestazioni Fabio Felisatti. Dopo i saluti del presidente uscente Marco Pedarzini, la parola è passata all’aspirante successore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palio, eletta la nuova corte ducale. Il presidente è Federico Margutti

Ucei, Livia Ottolenghi eletta nuova presidente(Adnkronos) – Il Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) ha eletto Livia Ottolenghi nuova presidente dell’Ucei.

Leggi anche: Camera di commercio di Roma, eletta la nuova giunta. Affiancherà il presidente Tagliavanti

Argomenti discussi: Palio, eletta la nuova corte ducale. Il presidente è Federico Margutti.

Eletta la nuova giunta di Confapi MilanoEletta ieri la nuova giunta di Confapi Milano, l'associazione delle piccole medie imprese di Milano, Monza e Brianza, Lodi e delle relative province. Il consiglio direttivo ha nominato la giunta di ... milanofinanza.it

Camera di commercio di Sassari, eletta la nuova giuntaÈ stata eletta oggi la nuova giunta della Camera di commercio di Sassari che affiancherà il presidente, Stefano Visconti, nel suo secondo mandato consecutivo alla guida dell'ente. I componenti della ... ansa.it