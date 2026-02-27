PALINSESTI 1-7 MARZO 2026 | RAI1 RAI2 E CANALE 5 IPER ACCESE TRA SHOW E SERIE

Dal 1 al 7 marzo 2026, i palinsesti di Rai1, Rai2 e Canale 5 sono pieni di programmi tra show e serie. Rai1 propone vari appuntamenti, mentre Rai2 e Canale 5 puntano su produzioni di intrattenimento e fiction. La programmazione di Mediaset e altri canali come La7, Tv8 e Nove include anche film e serial, con un’attenzione particolare alle fasce orarie serali e pomeridiane.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall'1 al 7 marzo 2026. Rai1 D: Franco Battiato: Il Lungo Viaggio 1ªTv L: Ulisse: Versailles in Piano Sequenza M: Gloria: Il Ritorno 1ªTv M: Il mio Nome è Riccardo Cocciante 1ªTv G: Don Matteo 15 (810) 1ªTv V: The Voice Generations new S: Sanremo Top (12) new Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo (1316) L: Scherzi a Parte (14) new M: Coppa Italia: Inter-Como M: Vanina: Un Vicequestore a Catania 2 (14) new G: Quo Vado? V: Io Sono Farah 1ªTv S: C'è Posta per Te (89) Il 0103, ore 14:00-20:00 Domenica In Sanremo Il 0303 – Non andrà in onda La Ruota della Fortuna Rai2 D: Una Commedia Pericolosa L: Pattini d'Argento M: Stasera a Letto Tardi (14) new M: Stasera Tutto è Possibile (110) new G: Ore 14 Sera V: Cerimonia di Apertura Giochi Paralimpici (20:00) + Niente di Speciale S: F.