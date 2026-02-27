Palestra | Pisacane mi ha fatto crescere ora punto alla salvezza e sogno la Nazionale

Un giovane calciatore in prestito dall’Atalanta sta trovando spazio con continuità al Cagliari, dimostrando miglioramenti significativi. La sua crescita si riflette in una maggiore sicurezza in campo e in una posizione sempre più centrale nel progetto della squadra. Ora cerca di mantenere la costanza per raggiungere gli obiettivi personali e di squadra, con la testa rivolta alle prossime sfide.

Marco Palestra, esterno in prestito dall’Atalanta, sta mettendo in mostra un profilo in crescita al Cagliari, trainato da una maturazione tattica mirata e da una continuità di rendimento che sta guidando il suo periodo di forma. L’apporto dell’intero ambiente è orientato a valorizzare le doti tecniche e la gestione degli spazi, aprendo la strada a nuove occasioni concrete sul terreno di gioco. Nel corso della stagione ha progressivamente affinato le proprie letture e i tempi di inserimento, contribuendo sia in fase di possesso sia nel recupero palla. grazie ai consigli di pisacane, ha perfezionato i movimenti e la compattezza tra reparto difensivo e questa fase offensiva, migliorando anche la partecipazione alle triangolazioni e agli inserimenti veloci. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

