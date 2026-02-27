A Palermo, dieci persone tra insegnanti e personale scolastico sono state citate in giudizio per una presunta truffa sui fondi europei destinati alla scuola Falcone dello Zen. L'ex dirigente della scuola, Daniela, ha visto respinta la richiesta di patteggiamento. La vicenda riguarda accuse legate a irregolarità nella gestione di fondi pubblici e coinvolge vari membri dell'istituto.

Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha rinviato a giudizio 10 tra insegnanti, tutor e collaboratori scolastici della scuola Falcone dello Zen, per anni ritenuta avamposto di legalità in un quartiere difficile. Sono accusati di falso e truffa. L'indagine, svolta dalla Procura Europea, nata da accertamenti sulla preside Daniela Lo Verde poi arrestata, ha svelato che la donna con la complicità di insegnanti e collaboratori scolastici, esperti o tutor in progetti realizzati con fondi comunitari, per accaparrarsi i finanziamenti, attestava il regolare svolgimento delle attività, di fatto mai realizzate o portate a termine solo in parte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Palermo, truffa sui fondi Ue: a giudizio dieci tra insegnanti e personale di una scuola

Truffa all’Ue, rinviato a giudizio l’ex senatore Pd Nino Papania: “Fondi per corsi di formazione utilizzati indebitamente”Il gup di Trapani ha rinviato a giudizio con l’accusa di truffa ai danni dell’Unione europea dieci persone, tra cui l’ex senatore ed ex deputato...

"Cresta" sui fondi Ue per la scuola, i nomi dei professori indagati tra Cnr di Napoli e Federico IILa Procura Europea ha messo sotto indagine 16 tra docenti e ricercatori in Campania e Sicilia per presunta corruzione e turbativa nelle forniture...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Facevano la cresta sui fondi Ue, chiesto l'arresto di 16 tra docenti universitari e ricercatori italiani: Così compravano Tv e cellulari; AGRICOLTURA, TRUFFE SUI FONDI UE: 6 ARRESTI IN SICILIA. PRATICHE TRASFERITE AI CAA DI LATINA E SALERNO PER ELUDERE I CONTROLLI; Frode sui fondi Pac in Sicilia, con un danno stimato di oltre 1,4 milioni di euro; Truffa ai fondi europei, smantellata associazione a delinquere in Sicilia: sei misure cautelari.

La Procura europea chiede l’arresto di 16 docenti universitari, ricercatori e manager. Tangenti su appalti finanziati con fondi Ue e PnrrLa Procura europea scopre un sistema di tangenti su appalti finanziati con fondi Ue e Pnrr tra Sicilia e Campania ... ilfattoquotidiano.it

Truffa sui fondi agricoli, sei imprenditori sotto misura: sequestri per oltre 360mila euroUn presunto sistema organizzato per drenare fondi comunitari destinati all’agricoltura è finito sotto la lente della giustizia europea. I Carabinieri dei ... cronachedellacampania.it

Il gip di Palermo ha rinviato a giudizio 10 tra insegnanti, tutor e collaboratori scolastici della scuola Falcone dello Zen, per anni ritenuta avamposto di legalità in un quartiere difficile. Sono accusati di falso e truffa - facebook.com facebook