Palazzo Trifiletti una possibile svolta dopo decenni di abbandono | un nuovo percorso per ridare vita allo storico edificio

Palazzo Trifiletti, edificio settecentesco situato su Corso Garibaldi, ha visto una svolta dopo decenni di abbandono. Il Ministero della Cultura ha deciso di inserirlo nella banca dati dei beni culturali, aprendo la strada a un possibile recupero. Lo stabile, uno dei simboli del centro storico, potrebbe presto tornare a nuova vita grazie a questo passo ufficiale.

La storia del Palazzo Trifiletti entra in una nuova fase, la più importante degli ultimi decenni. Lo storico edificio settecentesco affacciato su Corso Garibaldi, tra i più rappresentativi del centro storico della città, è oggi inserito dal Ministero della Cultura nella banca dati dei ‘beni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

L’ex asilo diventerà un giardino. Svolta dopo anni di abbandono. In primavera il percorso condiviso"Per anni questo luogo è stato occupato da senza dimora e sbandati, che entravano come se nulla fosse.

A rischio crollo e di nuovo a fuoco: non c'è pace per Palazzo TrifilettiPalazzo Trifellit brucia ancora: con quello di stamani, venerdì 12 dicembre, è il terzo incendio in un mese.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Palazzo Trifiletti, svolta dopo anni di abbandono: verso la ricostituzione del condominioUna nuova fase si apre per Palazzo Trifiletti, uno degli edifici settecenteschi più rappresentativi del centro di Foggia, oggi inserito ... immediato.net

PALAZZO TRIFILETTI Palazzo Trifiletti: verso la ricostituzione del condominio e la rinascita dell’immobileSi tratta di uno degli edifici storici più rappresentativi del Centro di Foggia: un palazzo settecentesco situato su Corso Garibaldi ... statoquotidiano.it