Pagelle discesa Soldeu 2026 | Goggia agguanta il podio Delago manca un’occasione

Durante la discesa libera di Soldeu 2026, Goggia ha concluso al secondo posto, conquistando un podio importante, mentre Delago si è fermato a pochi centesimi dal podio, mancando un’occasione significativa. La gara ha visto anche il ritorno alla vittoria di Corinne Suter, che ha ottenuto un punteggio di 9, quattro anni dopo il suo ultimo successo in Coppa del Mondo.

Corinne Suter 9: quattro anni dopo ritorna a vincere una discesa libera in Coppa del Mondo. Sfrutta al meglio un pendio perfetto per le sue caratteristiche e si regala un successo che le fa davvero bene al morale dopo le ultime stagioni davvero sfortunate. Già dalle prove aveva fatto intravedere di essere tra le favorite e nella parte alta di puro scorrimento ha pennellato. Nina Ortlieb 8: un’altra sicuramente molto sfortunata per via degli infortuni e che ritrova il podio in discesa quasi quattro anni dopo l’ultima volta. Anche lei fin dalle prove sempre tra le migliori su un pendio sul quale sa esprimersi al meglio. Alla fine la batte solo una grande Suter, ma è un bellissimo secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Ledecka guida la classifica davanti a Nicol Delago e Sofia Goggia

