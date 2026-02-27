Paganese-Barletta attesa alle stelle | vicinissimo il sold out

Il 26esimo turno di serie D nel girone H vede avvicinarsi il match tra Paganese e Barletta, con i biglietti che stanno andando esauriti rapidamente. La partita, molto attesa dai tifosi, si svolgerà tra poche ore e l’afflusso di pubblico è notevole, portando a un quasi sold out. La tensione tra le due squadre aumenta mentre si avvicina il fischio d’inizio.

Con l'avvicinarsi del fischio d'inizio, cresce l'attesa per il match Paganese-Barletta, gara di cartello del 26esimo turno di campionato nel girone H di serie D. I campani sono in vetta alla classifica (50) a +2 su Barletta e Martina, motivo per il quale la sfida del "Marcello Torre" assume una importanza notevole nell'economia della stagione per gli azzurrostellati quando mancano solo 9 giornate al termine. A Pagani l'entusiasmo è al massimo e si preannuncia uno scenario da categoria superiore. Esauriti i biglietti dei settori Distinti, Curva Nord e Tribuna Superiore. Restano disponibili solo pochissimi tagliandi di Tribuna Inferiore ed è scontato il sold out.