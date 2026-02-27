Padule ipotesi demolizione per il ponte pedonale

Di recente, l’accesso al ponte pedonale che collegava direttamente alla scuola dell’infanzia Lorenzini è stato temporaneamente chiuso. La struttura, situata nel quartiere di Padule, non è più aperta al pubblico da alcuni giorni. La decisione riguarda la possibilità di interventi di demolizione o di altre misure di sicurezza, che saranno valutate nelle prossime settimane.

Chiuso, nei giorni scorsi, l'accesso al ponticino pedonale che permetteva il collegamento diretto con la scuola dell'infanzia Lorenzini in viale Togliatti, nel quartiere di Padule. Lo sbarramento del percorso, attraverso una rete elettrosaldata, ha impedito ai tanti utenti di percorrere la 'scorciatoia' per raggiungere il plesso scolastico e non solo provocando diverse proteste sulle pagine social dedicate al territorio sestese oltre che segnalazioni al Comune di Sesto. Stando però proprio alla risposta dell'Amministrazione comunale la decisione assunta, che sta evidentemente provocando difficoltà ed allungamenti di percorso per gli utenti abituali, era inevitabile.