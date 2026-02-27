Oviedo-Atletico Madrid sabato 28 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Rojiblancos fanno visita all’ultima in classifica

Sabato sera, alle 21:00, si gioca Oviedo-Atletico Madrid, con i colchoneros che affrontano l’ultima in classifica. La partita rappresenta un’occasione per l’Atletico di consolidare la propria posizione in campionato, mentre l’Oviedo cerca punti preziosi per migliorare la propria classifica. La sfida si presenta come un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Il cuore della stagione dell’Atletico Madrid è probabilmente nelle due coppe: in quella nazionale la finale è molto vicina, in Champions sono stati raggiunti gli ottavi martedì notte, grazie alla grande notte col Club Brugge. Nella Liga, invece, i Colchoneros sono molto lontani dalla vetta e stazionano al quarto posto: sabato notte giocheranno in casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

