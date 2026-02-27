Sabato 28 febbraio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Oviedo e Atletico Madrid. I Rojiblancos si spostano in trasferta contro l’ultima in classifica. L’Atletico Madrid si trova in un momento importante con la finale di coppa nazionale ormai vicina e gli ottavi di Champions League raggiunti dopo la vittoria contro il Club Brugge.

Il cuore della stagione dell’Atletico Madrid è probabilmente nelle due coppe: in quella nazionale la finale è molto vicina, in Champions sono stati raggiunti gli ottavi martedì notte, grazie alla grande notte col Club Brugge. Nella Liga, invece, i Colchoneros sono molto lontani dalla vetta e stazionano al quarto posto: sabato notte giocheranno in casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Atletico Madrid (sabato 28 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Rojiblancos fanno visita all’ultima in classifica

Real Sociedad-Oviedo (sabato 21 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Txuri-urdin ricevono l’ultima in classificaIn un periodo estremamente positivo, è arrivata la battuta d’arresto netta per la Real Sociedad: nella notte del Bernabeu i baschi si sono scontrati...

Una selezione di notizie su Oviedo Atletico Madrid.

Temi più discussi: Real Oviedo - Atlético Madrid in Diretta Streaming; PREVIEW: strugglers Real Oviedo host Champions League hopefuls Atlético Madrid; Real Madrid, ko in casa dell'Osasuna e primo posto a rischio. Poker Atletico, in gol anche Lookman; Liga, il Betis rallenta e l'Atletico blinda la Champions.

Pronostico Real Oviedo-Atletico Madrid: aggancio al terzo postoReal Oviedo-Atletico Madrid è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Oviedo vs Atlético Madrid – 28 Febbraio 2026Nel La Liga, la sfida tra Oviedo e Atlético Madrid in programma il 28 Febbraio 2026 alle 21:00 allo Stadio Nuevo Carlos Tartiere promette intensità e ... news-sports.it

Orri Oskarsson era un grande scommessa estiva del 2024 della Real Sociedad Non ha mai inciso come ci si aspettava e gli infortuni lo hanno frenato Ora però è tornato e contro la Real Oviedo ha firmato ha doppietta E sono 4 gol in 9 partite nella Liga - facebook.com facebook