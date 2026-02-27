Inizia il duello tra Bologna e Roma agli ottavi di finale dell’Europa League, stabilito dal sorteggio Uefa svolto a Nyon. La sfida tra le due squadre italiane si giocherà nelle prossime settimane, aprendo una fase importante della competizione continentale. Entrambe le formazioni si preparano ad affrontare questa importante occasione, che rappresenta un passaggio cruciale nel loro cammino europea.

E’ derby italiano in Europa League: Bologna e Roma si affronteranno infatti agli ottavi di finale. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa in corso a Nyon. Questo il tabellone degli ottavi di finale di Europa League dopo il sorteggio Uefa effettuatoa Nyon. La gara di andata è in programma il 12 marzo, il ritorno il 19. Ferencváros (Ung)-Braga (Por) Panathinaikos (Gre)-Real Betis (Spa) Genk (Bel)-Friburgo (Ger) Celta (Spa)-Lione (Fra) Stoccarda (Ger)-Porto (Por) Nottingham Forest (Ing)-Midtjylland (Dan) Bologna-Roma Lille (Fra)-Aston Villa (Ing) . 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ottavi di Europa League, sarà derby Bologna-Roma

Sorteggi Europa League LIVE: sarà derby italiano agli ottavi! Bologna-RomaOsimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Chivu...

Leggi anche: Sorteggi Europa League: sarà derby italiano agli ottavi! Bologna-Roma, tutti gli altri abbinamenti

EuropaLeague - Il Bologna pesca il Brann ai playoff

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League: chi può affrontare chi, precedenti; Ottavi di Europa League, le tre fasi di vendita; Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Europa League; Europa League e Conference: come funziona il sorteggio, le date e dove vederlo in tv.

Sorteggi Europa League, Bologna-Roma agli ottavi: tabellone completoSorteggiate le avversarie di giallorossi ed emiliani che in Europa League giocheranno andata e ritorno tra il 12 e il 19 marzo ... fanpage.it

Champions, Atalanta-Bayern Monaco agli ottavi. In Europa League derby italiano Roma-BolognaOggi Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina conoscono le avversarie degli ottavi in Europa. Champions, Europa e Conference League. leggo.it

Da Atalanta-Bayern di Champions al clamoroso derby italiano in Europa League: tutti i sorteggi - facebook.com facebook

In Europa League, sarà derby italiano x.com