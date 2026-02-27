Ostuni rifiuti | dissequestrato il centro comunale di raccolta in via Foggia

L’Amministrazione Comunale di Ostuni ha annunciato che il Centro Comunale di Raccolta di via Foggia, sequestrato in precedenza, è stato dissequestrato e può ora riprendere le attività. La gestione di questa struttura è affidata alla società Bianco Igiene Ambientale S. La riapertura permette di riprendere il funzionamento del centro per la raccolta dei rifiuti nell’area.

OSTUNI - L'Amministrazione Comunale di Ostuni informa che, in seguito al decreto di dissequestro, il Centro Comunale di Raccolta (Ccr) di via Foggia potrà tornare ad essere utilizzato, nell'ambito della gestione affidata alla società Bianco Igiene Ambientale S.r.l.. Il Centro Comunale di Raccolta.