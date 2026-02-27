Osimhen alla Juventus | il sogno si allontana per un ostacolo economico

Osimhen rimane al Napoli mentre la Juventus affronta difficoltà economiche per cercare di portarlo a Torino. L'interesse dei bianconeri si scontra con clausole contrattuali e limiti di spesa, che rendono difficile concretizzare il trasferimento. La situazione evidenzia come le trattative nel calcio siano spesso influenzate da questioni di natura finanziaria e contrattuale, senza che si conosca ancora una soluzione vicina.

Osimhen resta al centro di un interesse che riflette la complessità del mercato: un mix di rispetto professionale, clausole restrittive e oneri economici non facilmente sostenibili da club italiani. Il contesto odierno conferma come il possibile interesse della Juventus non trovi riscontro immediato nelle condizioni contrattuali e finanziarie esistenti, nonostante l’attaccante abbia espresso stima verso la piazza italiana. La prospettiva di un ritorno in Serie A è ostacolata da una struttura negoziale mirata a proteggere il valore del giocatore. Se il Galatasaray dovesse curare l’acquisizione, la cessione verrebbe vincolata a una clausola particolarmente rigida. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

