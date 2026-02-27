Orologi falsi denaro e 150 chili di cibo illegale maxi sequestri all' aeroporto di Perugia

All'aeroporto di Perugia sono stati scoperti numerosi oggetti illegali, tra cui orologi contraffatti, denaro non dichiarato e grandi quantità di cibo non autorizzato. Durante i controlli sono stati effettuati sequestri significativi, contribuendo a un anno intenso per le operazioni di sicurezza. L'attività di vigilanza si è concentrata su diverse tipologie di traffico illecito, con risultati che testimoniano un impegno costante.

Anno record per i passeggeri, i controlli, le sanzioni e i sequestri. Il 2025 dell'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" è stato anche un anno da incorniciare per l'attività di contrasto ai traffici illeciti. Con oltre 620.000 viaggiatori transitati (un +16% rispetto al.