Oro e preziosi blitz della Finanza | sequestri per tre milioni di euro L' inchiesta è partita dal basso Salento

La Guardia di Finanza ha effettuato un blitz nel basso Salento, sequestrando beni per circa tre milioni di euro. Durante le operazioni sono stati perquisiti diversi immobili e aziende, collegati a un articolato sistema di scambi commerciali. L'inchiesta, ancora in corso, ha portato alla luce un vasto reticolo di transazioni che si estende in tutta Italia.

Un complesso reticolo di scambi commerciali, che partendo dal basso Salento si dipanava in tutta Italia, è venuto alla luce nelle scorse ore nelle perquisizioni dei militari della Guardia di Finanza di Lecce. L’operazione, coordinata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (Pef), ha portato all’esecuzione di sequestri per un valore complessivo superiore ai tre milioni di euro, segnando un punto cruciale in un’inchiesta che mira a fare luce su un presunto giro di contrabbando di oggetti preziosi, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio di capitali. L’attività investigativa, ha visto impegnati gli uomini della Fiamme Gialle leccesi, guidati dal settembre 2025 dal tenente colonnello Ortensia Fedeli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

