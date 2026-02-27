Oro campano obiettivo Europa | il Tarì testa il modello Caserta

Le aziende del Tarì e del Distretto orafo campano hanno partecipato a Monaco di Baviera a una collettiva promossa dalla Regione Campania dal 19 al 22 febbraio. La missione aveva come obiettivo quello di rafforzare la presenza internazionale e di testare un modello di esportazione. La partecipazione si è conclusa con la visita di operatori e clienti provenienti dall’estero.

Si è conclusa la missione a Monaco di Baviera delle aziende del Tarì e del Distretto orafo campano, protagoniste dal 19 al 22 febbraio della collettiva promossa dalla Regione Campania in occasione di Inhorgenta. La partecipazione alla fiera internazionale ha consentito l'avvio di contatti commerciali per tutte le imprese coinvolte, grazie al lavoro congiunto tra la Camera di commercio di Caserta, il Centro orafo il Tarì, che ha sostenuto concretamente la presenza del Distretto orafo alla manifestazione regionale, e Italcam, la Camera di commercio italo-tedesca.