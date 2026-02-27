Organizzazione commissioni La Strada | Il Comune applichi il nuovo regolamento
Il movimento civico La Strada, insieme a un consigliere comunale, invita l’amministrazione di Reggio Calabria a rispettare il nuovo regolamento che disciplina le commissioni consiliari, entrato in vigore all’inizio dell’anno. La richiesta si focalizza sull’applicazione delle norme aggiornate per garantire un funzionamento corretto delle strutture di rappresentanza. La vicenda riguarda direttamente le modalità di gestione delle commissioni nel capoluogo calabrese.
Il movimento civico La Strada, insieme al consigliere comunale Saverio Pazzano, richiama l’Amministrazione del Comune di Reggio Calabria al pieno rispetto del nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni consiliari, entrato in vigore nel gennaio 2026."In queste. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Case popolari, è scontro sul regolamento del Comune: il rischio di incostituzionalità che apre la strada a contenziosiUna recente sentenza della Corte costituzionale riapre il dibattito sul regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia...
Artisti di strada, il Campidoglio lavora al nuovo regolamento: via libera alle turnazioniI divieti imposti nelle vie del Centro Storico, in previsione dell’Anno Santo, sono ormai archiviati e con loro anche i problemi legati al...
Discussioni sull' argomento Commissioni consiliari, La Strada: Il Comune applichi il nuovo regolamento; Strada, perdita, memoria: la mostra 33 Cicatrici Indelebili a Calcinato.
Commissioni consiliari, La Strada: Il Comune applichi il nuovo regolamentoIl movimento civico sollecita l’adeguamento immediato delle norme per garantire trasparenza, partecipazione e corretto funzionamento dell’attività amministrativa ... reggiotv.it
Basta Vittime sulla SS106: «Svolta per la legalità con il tavolo antimafia in Regione»L'Organizzazione di Volontariato Basta Vittime sulla Strada Statale 106 promuove l'esito dell'audizione in Quarta Commissione. cosenzapost.it
Regioni chiedono di partecipare alla Commissione giochi della gioventù "Il decreto che definisce la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale dei nuovi giochi della gioventù acquisisce l'intesa definitiva della Conferenza - facebook.com facebook
Un sincero ringraziamento alla Rappresentanza della Commissione europea in #Slovacchia, al Capo della Rappresentanza #PeterStano e a tutto lo staff per l’organizzazione della visita e per il supporto concreto sul territorio, fondamentale per rendere x.com