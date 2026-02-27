Orbán crea un’emergenza a fini elettorali dicendo di essere sott’attacco di Ucraina ed Europa

Il premier ungherese ha diffuso un video, creato con intelligenza artificiale, in cui denuncia di essere sotto attacco da parte dell’Ucraina e dell’Europa. La mossa ha suscitato reazioni e discussioni sulla strategia politica adottata in vista delle prossime elezioni, alimentando un clima di tensione e discussione pubblica. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni già presenti tra il governo e le istituzioni europee.

I video e gli appelli del primo ministro dell'Ungheria per inscenare un'emergenza che non c'è e tenere sotto scacco l'Unione europea In un video generato con l'intelligenza artificiale, il partito al governo in Ungheria, il Fidesz del premier Viktor Orbán, denuncia l'Europa, la più grande minaccia per l'Ungheria (non la Russia, l'Unione europea che di fatto tiene su con i suoi fondi un paese altrimenti invero fragile: pare di sentir parlare il vicepresidente americano J. D. Vance), che nella sua furia antirussa finirà per reclutare forzatamente gli ungheresi. Una bambina chiede alla madre: "Mamma, quando torna a casa papà?". Nella scena successiva il papà è incappucciato e in ginocchio in un campo di fango, un soldato gli si avvicina e gli spara in testa. "La Bce apre all'uso della clausola d'emergenza sul debito comune per l'Ucraina": così verrebbe aggirato il veto di OrbanTrovare un modo legale per usare gli asset russi congelati e, allo stesso tempo, convincere tutti gli Stati membri a dare il proprio assenso. Meloni: "Se l'Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola. Sosteniamo l'Ucraina per costruire la pace" Discussioni sull' argomento Orbán blocca l'UE: Senza il petrolio del Druzhba, nessun sostegno all'Ucraina.; L'Ungheria schiererà truppe contro potenziali attacchi ucraini. Orbán crea un'emergenza (a fini elettorali) dicendo di essere sott'attacco di Ucraina ed EuropaI video e gli appelli del primo ministro dell'Ungheria per inscenare un'emergenza che non c'è e tenere sotto scacco l'Unione europea Caso Orbán, un vulnus in EuropaIl premier ungherese Viktor Orbán si è presentato davanti al Parlamento europeo, appena eletto a suffragio universale, e davanti alla presidente della Commissione, appena eletta dal nuovo Parlamento