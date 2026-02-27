Orario e pettorale di Federica Brignone nel superG di Soldeu 2026 | dove vederla

Federica Brignone partecipa al superG di Soldeu 2026 durante la stagione di sci alpino 2025-2026. Il suo orario e il numero di pettorale sono stati annunciati, e la gara si svolge in Andorra. La competizione rappresenta un momento importante per le atlete coinvolte, con la possibilità di seguire l'evento in diretta. La prova si svolge sulla pista di Soldeu, nota per il suo tracciato impegnativo.

Nel contesto della stagione di sci alpino 2025-2026, la tappa di Soldeu in Andorra mette al centro lo superG femminile, offrendo una prova cruciale per la classifica generale e per le aspirazioni delle atlete azzurre. L'evento, programmato per sabato 28 febbraio, vede le azioni in pista aprirsi con una finestra di partenza accuratamente definita e una copertura multicanale capace di offrire uno sguardo completo sull'azione in quota. Federica Brignone rientra tra le dieci protagoniste italiane pronte a scendere in pista, con l'attenzione rivolta alle condizioni e al riscontro cronometrico. La gara inizierà alle 10:15 locali, mentre la partenza della tappa azzurra è prevista nel primo gruppo di merito, che determina l'ordine di discesa e i pettorali assegnati.