Ora Israele monta il David’s Sling sulle navi | ampliata la difesa antimissile

Israele ha iniziato a installare il sistema di difesa antimissile David’s Sling sulle navi militari, segnando un passo importante nel potenziamento delle capacità di protezione. Questa mossa fa parte di una serie di test e sviluppi nel settore della difesa, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza in mare e migliorare la risposta alle minacce aeree. La decisione riguarda anche l’integrazione di nuove tecnologie nelle forze navali del paese.

Test in scenari saturanti multi-vettore con intercettore Stunner hit-to-kill, radar ELM-2084 e datalink 3D. Estesa la copertura a rotte energetiche e assetti offshore. Il completamento di una nuova campagna sperimentale sul sistema di difesa aerea e antimissile David's Sling segna un passaggio di rilevanza strategica nella postura di sicurezza israeliana. Per la prima volta, il sistema è stato validato in configurazione navale, ampliandone l'impiego dal dominio terrestre a quello marittimo. L'iniziativa, coordinata dall'Israel Missile Defense Organization (IMDO) in cooperazione con la Missile Defense Agency statunitense e con il comparto industriale nazionale, si colloca in un programma strutturato di adeguamento capacitivo volto a fronteggiare la crescente sofisticazione delle minacce missilistiche regionali.