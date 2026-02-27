Il Dipartimento della Giustizia statunitense ha annunciato l’arresto di un ex pilota di 65 anni, sospettato di aver collaborato con la Cina in operazioni aeree integrate e attività di spionaggio. L’uomo, secondo le autorità, avrebbe svolto attività di intelligence per conto di un governo straniero, coinvolgendo operazioni di sorveglianza e raccolta di informazioni riservate. L’indagine è ancora in corso e i dettagli sul caso sono stati resi pubblici in queste ore.

Il Dipartimento della Giustizia statunitense ha reso noto, nella giornata di mercoledì 25 febbraio, di aver arrestato Gerald Eddie Brown Jr, 65enne ex pilota dell’U.S. Air Force. L’uomo è stato accusato di aver fornito, e cospirato per fornire, servizi di difesa a piloti militari cinesi senza autorizzazione, in violazione dell’Arms Export Control Act (AECA). Brown, che è stato anche pilota istruttore di F-35, almeno dall’agosto 2023 circa ha deliberatamente cospirato con cittadini stranieri e cittadini statunitensi per fornire addestramento su aerei da combattimento ai piloti dell’Aeronautica Militare cinese (PLAAF – People’s Liberation Army Air Force). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Operazioni aeree integrate e spionaggio: il caso dei piloti occidentali “assunti” dalla Cina

