Operazione shock a San Leone | 8 lavoratori in nero e 200 kg di cibo

A San Leone, un’operazione delle forze di polizia ha scoperto otto lavoratori impiegati senza contratto e più di duecento chili di alimenti non conformi alle norme. L'intervento ha interessato un ristorante situato sulla spiaggia, evidenziando irregolarità nel settore della ristorazione e sollevando diverse questioni sulla gestione e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La spiaggia di San Leone, ad Agrigento, è diventata il palcoscenico di un'operazione delle Fiamme Gialle che ha portato alla luce gravi irregolarità in un ristorante locale. Otto lavoratori in nero, 200 chilogrammi di cibo mal conservato e sanzioni per 95mila euro: è questo il bilancio di un'intervento che ha scosso il settore turistico e sollevato interrogativi sulla legalità e la sicurezza alimentare in una delle zone più frequentate della Sicilia. L'irruzione delle Fiamme Gialle e le violazioni emerse L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando i militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Porto Empedocle hanno fatto irruzione nel ristorante situato sulla spiaggia di San Leone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lavoro nero e cibo senza tracciabilità, sospesa attività di ristorazione in un locale a San LeoneVerifiche da parte della Guardia di finanza di Porto Empedocle: otto lavoratori irregolari e 200 chili di alimenti sequestrati Otto lavoratori in...

Lavoratori in nero e cibo in cattivo stato di conservazione, scatta la chiusura per un bar di TrabiaDue lavoratori in nero e quindici chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, è quello che hanno trovato i carabinieri del reparto...

