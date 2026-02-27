Operazione Moby Dick venti condanne per la truffa sull’Iva in Europa su airpods e cellulari

Durante l’operazione “Moby Dick”, venti individui sono stati condannati a oltre 70 anni di reclusione per aver partecipato a un’associazione a delinquere e a un traffico di denaro illecito. L’indagine, condotta dalla Procura europea con sede a Milano e Palermo, ha smascherato un traffico di prodotti come Airpods e cellulari, legato a una frode sull’IVA in vari paesi europei.

Venti persone sono state condannate a oltre 70 anni di reclusione per associazione a delinquere e riciclaggio di denaro, a seguito di un’indagine condotta dalla Procura europea (EPPO) a Milano e Palermo (Italia). Si tratta delle prime sentenze nell’ambito dell’indagine “Moby Dick”, che coinvolge un’organizzazione criminale sospettata di una frode IVA per oltre mezzo miliardo di euro. Come già riportato in precedenza, l’indagine “Moby Dick” riguarda un’organizzazione criminale ritenuta responsabile di una frode IVA per oltre 500 milioni di euro. Tra il 2020 e il 2023, ha emesso fatture per la vendita di airpods, laptop e altri prodotti elettronici per un valore superiore a 1,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Operazione “Moby Dick”, venti condanne per la truffa sull’Iva in Europa su airpods e cellulari Moni Ovadia riparte da Melville. Parte la tournée di “Moby Dick“Moni Ovadia torna in tournée a teatro con Moby Dick, una serie di date in tutta Italia al via oggi da Narni. Roberto Mercadini in scena con “Moby Dick” a SeriateVenerdì 23 gennaio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate Roberto Mercadini porta in scena “Moby Dick.