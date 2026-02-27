Gli agenti coinvolti nel caso di omicidio a Rogoredo sono stati spostati in altre sedi. Le testimonianze indicano che Carmelo aveva comportamenti aggressivi, ma nessun avviso era stato segnalato in precedenza. Nei giorni successivi, si sono registrati diversi silenzi all’interno del commissariato, mentre le indagini continuano a fare luce sugli eventi.

Milano, 27 febbraio 3036 – Da una settimana non sono più in via Quintiliano. Il giorno dopo gli interrogatori del 19 febbraio, i quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell’inchiesta sull’omicidio di Abderrahim Mansouri sono stati trasferiti all’Ufficio Personale della Questura: solo impieghi interni o incombenze d’ufficio, niente servizi in strada. Il poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per l'omicidio del pusher Zack Mansouri, e la lettera scritta dal carcere Nelle prossime settimane, le accuse nei loro confronti, o quantomeno nei confronti di alcuni di loro, potrebbero contemplare pure quella di omessa denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

