Omicidio Lucia Salcone il marito Ciro Caliendo davanti al gip | È stato un incidente non l'ho uccisa

Il marito di Lucia Salcone, Ciro Caliendo, è stato ascoltato davanti al gip riguardo alla morte della moglie. L’imprenditore di 48 anni di San Severo ha affermato che si è trattato di un incidente e ha negato di aver ucciso la donna. Durante l’interrogatorio, Caliendo ha ribadito la propria versione dei fatti. La procura sta indagando sulla vicenda.