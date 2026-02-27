Omicidio Lucia Salcone il marito Ciro Caliendo davanti al gip | È stato un incidente non l'ho uccisa
Il marito di Lucia Salcone, Ciro Caliendo, è stato ascoltato davanti al gip riguardo alla morte della moglie. L’imprenditore di 48 anni di San Severo ha affermato che si è trattato di un incidente e ha negato di aver ucciso la donna. Durante l’interrogatorio, Caliendo ha ribadito la propria versione dei fatti. La procura sta indagando sulla vicenda.
L’imprenditore vitivinicolo 48enne di San Severo, accusato di aver ucciso la moglie Lucia Salcone e inscenato un incidente per coprire il delitto, ha risposto al gip ribadendo la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Ciro Caliendo: per la Procura non fu un incidente, ma un omicidio programmatoQuesta mattina, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Foggia.
Foggia, Lucia Salcone morta in "incidente stradale" nel 2024, arrestato marito Ciro Caliendo, pm: "L'ha uccisa, poi ha simulato schianto"Auto contro un albero e poi le fiamme nel 2024: secondo la Procura fu un piano premeditato.
Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.
Temi più discussi: Un colpo alla testa della moglie, il liquido infiammabile sull'auto: gli indizi che hanno portato all'arresto di Ciro Caliendo - FoggiaToday; Lucia Salcone, arrestato il marito per omicidio premeditato: Colpita alla testa e bruciata viva; Lucia Salcone trovata morta nell'auto in fiamme, arrestato il marito Ciro Caliendo. La colpì alla testa e poi le diede fuoco, simulando un incidente stradale; Morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Ciro Caliendo: per la Procura non fu un incidente, ma un omicidio programmato.
Lucia Salcone morta in un incidente, arrestato il marito: L’ha uccisa, poi ha simulato lo schiantoArrestato il 48enne Ciro Caliendo, accusato dell’omicidio della moglie Lucia Salcone, 47 anni: la donna è morta in un incidente il 27 settembre 2024 ... fanpage.it
Lucia Salcone morta carbonizzata a San Severo, Caliendo al gip: «Sono innocente». Ma sulla fine del matrimonio fa scena mutaIl marito della donna ha sostenuto ancora una volta la tesi dell'incidente, ma non ha risposto sulla questione della lettera inviata ad una parente della moglie (in cui annunciava la fine del matrimon ... lagazzettadelmezzogiorno.it
L'imprenditore dal 23 febbraio si trova in cella per l'omicidio premeditato di Lucia Salcone: ecco la ricostruzione dell'accusa - facebook.com facebook
Lucia non è morta nell'incidente, marito arrestato per omicidio x.com