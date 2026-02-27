Omicidio choc in via Grande i testimoni | Ho visto il killer uscire dal portone credevo più a un ladro che a un assassino
Un episodio di violenza si è verificato in via Grande, lasciando i residenti sconvolti. Testimoni raccontano di aver visto un uomo uscire da un palazzo, notando dettagli come piume cadute dal cappuccio del suo cappotto. La scena si è svolta in modo rapido, lasciando dietro di sé un senso di inquietudine tra chi abita nella zona e si è trovato coinvolto nel racconto.
Chi lo ha visto scappare dal portone del palazzo al civico 110 di via Grande, chi perdere piume dal cappuccio del cappotto che "sembrava avesse nevicato". Chi, addirittura, camminare tra i portici con la mano sotto al giubbotto "probabilmente per nascondere un grosso coltello". Tutti testimoni.
