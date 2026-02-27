omicidio a livorno fermato un uomo per la morte di francesco lassi

Nella giornata di giovedì 26 febbraio, a Livorno, la polizia ha fermato un uomo in relazione alla morte di un uomo di 55 anni, agente di commercio di gioielli. L’individuazione del sospettato avviene nel corso delle indagini, senza che siano ancora rese note tutte le circostanze. La vicenda rimane sotto osservazione mentre si proseguono le verifiche sulle dinamiche dell’accaduto.

Individuato il presunto responsabile. Ha un nome il presunto autore dell'omicidio di Francesco Lassi, l'agente di commercio di gioielli di 55 anni ucciso nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio a Livorno. La polizia ha fermato Luigi Amirante, 47 anni, di origini napoletane ed ex collaboratore di giustizia, rintracciato e bloccato nella zona del porto cittadino. Secondo le prime ricostruzioni investigative, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire con precisione dinamica e responsabilità. Le coltellate nell'ufficio di via Grande. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'ufficio utilizzato da Lassi, situato in una stanza di uno studio di commercialisti in via Grande.

Omicidio a Livorno in via Grande: Francesco Lassi ucciso in studio, fermato il sospetto dopo la fuga al portoUn pomeriggio qualunque nel cuore di Livorno si è trasformato in una scena da cronaca nera d’altri tempi.

