Omicidio a Firenze | morto accoltellato due feriti uno in fuga

A Firenze, in via Reginaldo Giuliani, un uomo è stato trovato morto in un appartamento. Due persone sono rimaste ferite durante l’episodio, mentre un terzo soggetto è riuscito a fuggire. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessun altro elemento è stato comunicato al momento.

Firenze, omicidio in via Reginaldo Giuliani: un morto e due feriti, un terzo in fuga. Un uomo è stato trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, nella periferia di Firenze. Le indagini dei carabinieri, avviate nella notte, puntano verso un omicidio. Il cadavere presenta ferite da arma da taglio. Nell’appartamento sono stati trovati altri due feriti, mentre un terzo individuo risulta attualmente in fuga. Tutti i coinvolti sono italiani, trentenni, con precedenti penali. La scena del crimine è stata scoperta in un appartamento condiviso. Le ferite riportate dalla vittima lasciano pochi dubbi: si tratta di un omicidio. Le prime ipotesi degli investigatori parlano di una lite degenerata, ma le informazioni rimangono frammentarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu Omicidio a Livorno, muore accoltellato in uno studio di via Grande: assassino in fugaChoc all’interno di uno studio di professionisti al civico 110 di via Grande, in pieno centro a Livorno, nel primo pomeriggio di oggi giovedì 26... Leggi anche: Trovato morto in casa a Firenze in via Giuliani, ipotesi omicidio: altri feriti nell'abitazione News - Giallo a Firenze. Coniugi uccisi in casa, cosa sta succedendo davvero 30/11/2025 Temi più discussi: Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio; Donna decapitata nella cascina abbandonata, caccia al mostro di Scandicci: ritrovato un machete; Omicidio a Montecalvoli: il presunto omicida è un 20enne, fermato in autostrada; Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna a Scandicci. Firenze, uomo trovato morto in casa: ipotesi omicidioQuesta mattina a Firenze un uomo è stato trovato morto in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani, nella zona nord della città. Da quanto si apprende, il ... lapresse.it Trovato morto in casa a Firenze in via Giuliani, ipotesi omicidio: altri feriti nell'abitazioneUn morto e alcuni feriti sono stati ritrovati in un appartamento di via Giuliani, nella periferia di Firenze: l'ipotesi è quella di omicidio per questioni di droga ... virgilio.it In via Reginaldo Giuliani. Due feriti in ospedale, si cerca un terzo uomo scappato. Ci sarebbero dei fermati. Indagini dei carabinieri, scientifica e pm sul posto: Omicidio a Firenze. Un giovane uomo, italiano di circa 30 anni, è stato ucciso a coltellate in una casa - facebook.com facebook Firenze, uomo trovato morto in via Reginaldo Giuliani: ipotesi omicidio x.com