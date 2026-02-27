A Napoli, la Procura ha confermato che la piccola Pamela è morta a causa di un’infezione contratta in reparto, senza riuscire ad arrivare al trapianto. Prima di questo caso, il sistema sanitario mostrava già criticità, e al momento non sono stati aperti nuovi fascicoli legali sul tema. La notizia si aggiunge a un quadro di criticità già noto.

Napoli – Il sistema non funzionava già prima di Domenico. La Procura di Napoli non ha aperto nuovi fascicoli. Il punto fermo, al momento, è uno solo: l’indagine per omicidio colposo sulla morte di Domenico Caliendo, che ha portato sette sanitari del Monaldi iscritti nel registro degli indagati. Quello che si muove attorno a quell’indagine è ancora nella fase degli accertamenti preliminari: la Procura sta valutando altri due casi di bambini morti. Non sono indagini, tengono a precisare i pm Ricci e Tittaferrante. Solo verifiche. Ma il perimetro si allarga e quello che emerge racconta una storia che non nasce la mattina del 23 dicembre, quando l’équipe di Gabriella Farina decollava da Capodichino con un box da spiaggia al posto di un contenitore medicale certificato e tecnologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ombre sul Monaldi prima del cuore bruciato: “La piccola Pamela uccisa da un’infezione in reparto, non arrivò al trapianto”

