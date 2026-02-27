Oltre 30 opere di Troubetzkoy dal Museo del Paesaggio di Verbania alla Gam di Milano

Dal 27 febbraio al 28 giugno, la Galleria d'Arte Moderna di Milano ospita la mostra

Dal 27 febbraio al 28 giugno alla Galleria d'Arte Moderna milanese esposte anche le opere della collezione del museo verbanese Si tratta del secondo atto dell'omaggio al principe scultore partito con la mostra alMuseo d'Orsay di Parigi che si è chiusa a gennaio con un grande successo dipubblico: ha contato oltre 230 mila visitatori. Quarantatre sono state le sculture in prestito dal Museo del Paesaggio di Verbania a Parigi, 13 sono tornate sul Lago Maggiore, la restante parte ha proseguito il viaggio verso il capoluogo lombardo. L'esposizione alla Gam ricostruisce con un'ottantina di opere il percorso non comune di questo artista. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Troubetzkoy alla GAM di Milano: il principe scultore che immortalò Tolstoj, D’Annunzio e le star di HollywoodPaul Troubetzkoy torna a Milano centosessant’anni dopo la nascita, con una retrospettiva che la Galleria d’Arte Moderna dedica a uno degli artisti...

Record di biglietti staccati nel 2025 al Museo del Paesaggio di VerbaniaNel 2024 i visitatori erano stati 10 mila, negli anni precedenti una media di 8 mila.

Un successo la mostra di Troubetzkoy a Parigi. Nuovi orari al Museo del Paesaggio di Verbania

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Discussioni sull' argomento Presentazione del progetto di trapianto allogenico e Casa AIL a Ravenna; Artépore® il percorso di un’Artista; Lavori pubblici, il dissesto idrogeologico al centro dell'ultima commissione consiliare; La sfida delle opere pubbliche a pochi mesi dal termine del Pnrr.

Verbania svela 30 opere di Troubetzkoy di solito in depositoDal primo settembre, 43 sculture di Paolo Troubetzkoy lasceranno temporaneamente il Museo del Paesaggio di Verbania per raggiungere prima Parigi, dove saranno esposte in prestito al Musée d'Orsay per ... ansa.it

A organizzarla è Finarte e Urania Casa d'Aste, riunendo oltre 100 opere donate da grandi autori del fumetto italiano - facebook.com facebook

Oltre 70 opere per una mostra che non è solo celebrazione di quello che fu considerato il nuovo Michelangelo, ma occasione di studio e rilettura critica del suo catalogo x.com